HD Ahly LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر bein sport اليوم 9-3-2019 جودة عالية في دوري أبطال إفريقيا

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HD Ahly LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر bein sport اليوم 9-3-2019 جودة عالية في دوري أبطال إفريقيا









تعرف علي موعد مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم





البطولة : دوري أبطال أفريقيا





القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1





معلق المباراة : محمد الكواليني





الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر





الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية