بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم السبت يلا شوت - كورة لايف

على ملعب الشهداء سيلعب يحل الاهلي ضيفا ثقيلا على مستضيفه فيتا كلوب الكونغولي ضمن الجولة الخامسة من دور الجموعات بدوري أبطال افريقيا.

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بدأ الشياطين الحُمر مشوارهم في البطولة الإفريقية بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحققوا الفوز بهدفين دون رد، ثم قابل فريق شبيبة الساورة الجزائري واكتفى بالخروج بنقطة واحدة من هذه المباراة، ثم قابل فريق سيمبا وفاز بخماسية دون رد، وخسر من نفس الفريق التنزاني بهدف دون رد لكنه بقى على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثاني برصيد 51 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن الزمالك صاحب الصدارة.

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قال سمير عدلي، المدير الإداري للأهلي، إنه تحدد فجر الأربعاء المقبل، موعدًا رسميًا للسفر إلى الكونغو؛ استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي المقرر لها السبت المقبل، في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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يحتل نادي الأهلي المركز الثاني، وذلك برصيد ٥١ نقطة ويفصل بينة وبين الصدارة نقطة واحدة فقط، ويحتل نادي الزمالك المصري المركز الأول برصيد ٥٢نقطة فقط، وإليكم نقدم تفاصيل عن موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب، والقنوات الناقلة للمباراة.