كورة لايف .. مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر يلا شوت اون لاين 9-3-2019 في (دوري أبطال إفريقيا) جودة عالية HD كورة ستار

كورة لايف .. مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر يلا شوت اون لاين 9-3-2019 في (دوري أبطال إفريقيا) جودة عالية HD

تُذاع اليوم مباراة الأهلي ونظيره فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث يقدم لكم “القاهرة24” بث مباشر لمباراة الأهلي وفيتا كلوب فى الساعة السادسة بتوقيت مصر، على استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا” تابعو ماتش الأهلي اليوم عبر موقعنا.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر يلا شوت اون لاين 9-3-2019 في (دوري أبطال إفريقيا) جودة عالية HD



ووضع الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي خطة مواجهة فيتا كلوب بعد أن عكف برفقة معاونيه منذ الوصول للكونغو على دراسة نقاط القوة والضعف فى فريق فيتا كلوب، بعد الحصول على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المنافس، والتي تم توفيرها من قبل السفارة المصرية فى الكونغو.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر يلا شوت اون لاين 9-3-2019 في (دوري أبطال إفريقيا) جودة عالية HD



ويأتي تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني.

الوسط: عمرو السولية – كريم وليد “نيدفيد”.

أمامهم: رمضان صبحي – ناصر ماهر – جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن.

ويراهن الأورجوياني لاسارتي على خبرة لاعبيه لإسقاط بطل الكونغو متسلحاً بامتلاكه كتيبة من النجوم، على الرغم من تعرض أكثر من لاعب مؤثر للإصابة.

كورة لايف .. مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر يلا شوت اون لاين 9-3-2019 في (دوري أبطال إفريقيا) جودة عالية HD



وتنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب على قناة beIN SPORTS HD 1، بصوت محمد الكواليني.

وتقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وحصد الأهلي 7 نقاط في 4 مباريات، ويحتل صدارة المجموعة، في حين جمع فيتا كلوب 4 نقاط في ذيل الترتيب.