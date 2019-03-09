بَث مُبَاشِر الأهَلِي وَفِيتَا كُلُوب بََث مُُباشِِرةٍٍ الأهلي وفيتا كلوب (النهاردة) يلا شوت لايف الاهلي اليوم
بَث مُبَاشِر الأهَلِي وَفِيتَا كُلُوب بََث مُُباشِِرةٍٍ الأهلي وفيتا كلوب (النهاردة) يلا شوت لايف الاهلي اليوم
بَث مُبَاشِر الأهَلِي وَفِيتَا كُلُوب بََث مُُباشِِرةٍٍ الأهلي وفيتا كلوب (النهاردة) يلا شوت لايف الاهلي اليوم
قررت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، فتح أبواب "المعرض الدائم للأسر المنتجة" أمام زواره يوميًا من التاسعة صباحا" حتى الثالثة عصرًا. وقالت ميرفت السيد وكيل المديرية، إن المعرض يضم منتجات يدوية ...
تمكن فريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور خالد أبو المجد، من إنقاذ مسن كان يفترش الشارع أمام عمارات الست مباركة بجوار محطة قطار طنطا. كان فريق التدخل ...
نظم مربو الزواحف والطيور الجارحة الدورة الثانية من مبادرة "مش كلها قطط وكلاب2" بحديقة "أفريكانو طلبة" بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة؛ للتعريف بتربية الحيوانات والطيور الأليفة التي يمكن تربيتها في ...