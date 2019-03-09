يحل فريق الأهلي في السادسة من مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة ضيفاً على فيتا كلوب في استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا في المواجهة التي تأتى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا.

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بدأ الأهلى مشواره في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحقق الفوز عليه بهدفين دون رد، ثم قابل فريق شبيبة الساورة الجزائري بملعب الأخير واكتفى بنقطة من التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ثم قابل فريق سيمبا وفاز بخماسية دون رد، قبل أن يخسر من نفس الفريق التنزاني بهدف دون رد في تنزانيا، لكن يبقى المارد الأحمر على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على فيتا كلوب على أرضه وبين جماهيره من أجل استعادة التوازن الأفريقي ولضمان التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة المباراة الأخيرة.

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