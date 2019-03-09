القاهرة : السبت 09 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
مباريات
السبت 09/مارس/2019 - 05:48 م

الأهلي HD يلا شوت حصري..مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر | كورة لايف |كورة ستار| كورة اون لاين | تابع لايف | KOO

الأهلي HD يلا شوت حصري..مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر | كورة لايف |كورة ستار| كورة اون لاين | تابع لايف | KOO

مشاهدة مباراة الاهلى
مشاهدة مباراة الاهلى وفيتا كلوب بث مباشر
محمد عبدالله
dostor.org/2546243

الأهلي HD يلا شوت حصري..مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر | كورة لايف |كورة ستار| كورة اون لاين | تابع لايف | KOO

يحل فريق الأهلي في السادسة من مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة ضيفاً على فيتا كلوب في استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا في المواجهة التي تأتى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا.
الأهلي HD يلا شوت حصري..مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر | كورة لايف |كورة ستار| كورة اون لاين | تابع لايف | KOO

بدأ الأهلى مشواره في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحقق الفوز عليه بهدفين دون رد، ثم قابل فريق شبيبة الساورة الجزائري بملعب الأخير واكتفى بنقطة من التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ثم قابل فريق سيمبا وفاز بخماسية دون رد، قبل أن يخسر من نفس الفريق التنزاني بهدف دون رد في تنزانيا، لكن يبقى المارد الأحمر على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على فيتا كلوب على أرضه وبين جماهيره من أجل استعادة التوازن الأفريقي ولضمان التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة المباراة الأخيرة.
الأهلي HD يلا شوت حصري..مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر | كورة لايف |كورة ستار| كورة اون لاين | تابع لايف | KOO

ووضع الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي خطة مواجهة فيتا كلوب  بعد أن عكف برفقة معاونيه منذ الوصول للكونغو على دراسة نقاط القوة والضعف فى فريق فيتا كلوب، بعد الحصول على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المنافس، والتي تم توفيرها من قبل السفارة المصرية فى الكونغو.

الأهلي HD يلا شوت حصري..مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر | كورة لايف |كورة ستار| كورة اون لاين | تابع لايف | KOO


موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دورى أبطال أفريقيا (بث مباشر)

يلا شوت | مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم 12/1/2019 رابط يوتيوب ماتش الاهلي ضد فيتا كلوب

بث مباشر مباراة الاهلي وفيتا كلوب كورة اون لاين | مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم بث مباشر كورة ستار

لايف7 مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر الاهلي دوري ابطال افريقيا kora live

اقرأ أيضًا
منذ ساعة و نصف

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع

منذ اسبوع

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ اسبوع

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ أقل من شهر

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ أقل من شهر

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

الآن

الأهلي يعلن جاهزية هشام محمد لمباراة فيتا كلوب

الصحة: فحصنا 36 مليون مواطن منذ انطلاق حملة فيروس "سي"

تفاصيل مكالمة رئيس الزمالك مع أبو ريدة بسبب مباراة المقاولون

موقع إسرائيلى: ضغوط مصرية على تل أبيب لتحقيق "تهدئة كبرى" مع حماس

ads
الأكثر قراءة

الأهلي يعلن جاهزية هشام محمد لمباراة فيتا كلوب

youtube HD | مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اون لاين بدون تقطيع

تفاصيل مكالمة رئيس الزمالك مع أبو ريدة بسبب مباراة المقاولون

ألبومات الصور

الثلاثاء.. "تضامن الإسكندرية" تفتتح المعرض الدائم للأسر المنتجة (صور)

فريق التدخل السريع بالغربية ينقل مسّن إلى مستشفى المنشاوى

صور وفيديو.. "مش كلها قطط وكلاب".. أكبر تجمع لهواة الزواحف والطيور الجارحة

محافظة الإسكندرية تستأنف إصلاح فواصل كوبري "أبيس"

رياضة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بث مباشر 5*3*2019 دوري أبطال إفريقيا

برايتون يفوز على مضيفه كريستال بالاس 2-1 في الدوري الإنجليزي

ليفاندوفسكي أكثر لاعب أجنبي يسجل أهدافا في البوندسليجا

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

الأهلي يعلن جاهزية هشام محمد لمباراة فيتا كلوب

youtube HD | مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلى

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اون لاين بدون تقطيع

تفاصيل مكالمة رئيس الزمالك مع أبو ريدة بسبب مباراة المقاولون

ads
كشكول

رئيس جامعة السويس يعلن بدء مبادرة صناعية مصر

للأمهات.. أحمي طفلك من الألعاب الإلكترونية الخطرة بهذه الطرق

بالصور.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تنظم معرض لإحياء ثورة ١٩١٩

« كامل»: مهمة مكتبة الكتب النادرة بالجامعة الأمريكية حفظ الوثائق التاريخية

أستاذ بالجامعة الأمريكية: نملك كنز مصري بمكتبة الكتب النادرة

الأمصار

مقتل 10 مدنيين سوريين بلغمين من مخلفات داعش

رئيس الوزراء اللبناني يزور السعودية

خلال المظاهرات الغاضبة.. المحتجون يدمرون أقدم متحف جزائري "صور"

في يوم المرأة العالمي.. نساء اليمن ممنوعات من الاحتفال

الخارجية الأمريكية تحتفل بالذكرى المئوية لثورة 1919

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

مسنة يابانية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر معمرة

يابانية معمرة بعمر 116 تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

دراسة: الإقلاع عن التدخين يحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

الصحة

أكذوبة الطعام الصحي والخبز الخالي من الجلوتين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎