رابط AHLY يلا شوت HD مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم 9-3-2019 في دوري أبطال أفريقيا koraonline .. koraliv

يستعد النادي الأهلي لملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي تقام في تمام السادسة مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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ويعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق محاضرة فنية أخيرة مع لاعبيه في الثانية والنصف من عصر اليوم السبت.

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ويحدد لاسارتي خلال محاضرة اليوم طريقة اللعب والتشكيل الذي سيخوض به مباراة فيتا كلوب.

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وكان لاسارتي قد عقد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه في تمام الساعة العاشرة مساء أمس، عرض خلالها مجموعة لقطات لفريق فيتا كلوب؛ لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الكونغولي، وشرح المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لخطة المباراة.

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موعد مباراة الاهلى وفيتا كلوب اليوم ،سيكون متابعو كرة القدم في مصر خصوصا وفي العالم العربي عموما على موعد مع لقاء مهم بين الاهلى وفيتا كلوب الكونجولي ضمن الجولة الخامسة المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا على استاد ملعب الشهداء بقيادة الحكم فيكتور جوميز.