القاهرة : الأحد 10 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
04:41 م

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم - يلا شوت مباراة الاهلى اليوم Al Ahly Live Today yalla shoot
04:38 م

بث مباشر مباراة الاهلى وفيتا كلوب مشاهدة مباراة الاهلى اليوم بث مباشر بدون تقطيع
04:11 م

الهارب عمرو عبد الهادي يهاجم إعلام الإخوان بسبب "حملة الصفارات"
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
تقارير ومتابعات
الأحد 10/مارس/2019 - 06:24 ص

7 حقائق عن سمكة التونة "الزرقاء" قبل استزراعها

7 حقائق عن سمكة التونة
دعاء راجح
dostor.org/2546188

تستعد منطقة جردوب في مرسى مطروح، في الانتهاء من مشروع الاستزراع السمكي لإنتاج أسماك التونة الزرقاء، والذي يجرى تنفيذه بشكل مكثف تحت مظلة "الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

وعلى إثر تنفيذ مشروع استزراع سمك التونة الزرقاء، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها.
1- سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء واحد من أكبر أنواع سمك التونة.
2- يتميز رأس سمك التونة الزرقاء بأنها طويلة ومدببة إلى حد ما، والعين صغيرة، ويوجد اثنتين من الزعانف الظهرية، مع مساحة صغيرة تفصل بينهما.
3- لون جسم سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء أزرق معدني داكن عند أعلى الجسم مع الجوانب السفلية، والبطن تميل إلى اللون الأبيض الفضي، وفي عينات جديدة من سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء يمكن رؤية خطوط عديم اللون.
4- يعيش هذا النوع من سمك التونة في البحار والمحيطات ويقترب من الشواطيء في الموسم.
5- يتحمل سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء مدى كبير من درجات الحرارة وصولا إلى عمق أكبر من 3000 قدم إلى حوالي 9850 قدما.
6- تنشط أسماك التونة الزرقاء في الليل، وتهاجر أسراب سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء موسميا شمالا خلال أشهر الصيف على طول ساحل اليابان وساحل المحيط الهادئ لأمريكا الشمالية.
7- أسماك التونة الزرقاء يمكن عبور المحيط الأطلسي في أقل من 60 يوما.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة

منذ اسبوع

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب

منذ أقل من شهر

الشتائم بين جمهور الأهلى والزمالك آخرها.. مواقف اغضبت محمد صلاح

منذ شهر

ابن البلد.. سامح عبدالعزيز: تعاملت مع السجن كسائح.. وأيام الحبس كانت فرصة للتصالح مع الله والحديث معه دون تكلف

منذ أقل من شهرين

بعد وصول التمثال لـ"محمد صلاح".. نحات المنيا لـ"الدستور": "أمنية وتحققت"

منذ أقل من شهرين

شباب «شارع 306» لعربات الطعام: «نحقق أحلامنا تحت حماية الحكومة»

الآن

السعال الديكى.. 10 معلومات عن المرض الغامض المنتشر فى الشرقية

نانسى عجرم: لن أفكر فى الاعتزال.. وفخورة بأننى مطربة عربية

توافد مشاهير العالم لحضور عرس نجل أغنى رجل فى آسيا

الاتحاد الأوروبى يفرض تأشيرة دخول على الأمريكيين

ads
الأكثر قراءة

السعال الديكى.. 10 معلومات عن المرض الغامض المنتشر فى الشرقية

رانيا يوسف تنشر صورة مثيرة بفستان قصير

مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين في حادث سقوط سيارة بالفيوم

طبيب الأهلي: محمد الشناوي يعاني من التواء في كاحل القدم

ألبومات الصور

جمارك أرقين تحبط 7 محاولات تهريب لكمية من الأدوية وسبائك ذهب (صور)

بالصور.. محافظ الدقهلية يستمع لمقتراحات رجال الأعمال لتطوير المنصورة

"التصوف من المنظور العربى الإسلامى" محاضرة بمكتبة مصر العامة فى المنصورة

انطلاق ماراثون المراجعات المجانية للثانوية العامة بمدارس الإسكندرية

رياضة

موعد مباراة ليفربول وبيرنلى فى الدورى الإنجليزى

liverpool البث المباشر لمباراة ليفربول وبيرنلى فى الدورى الانجليزي

beIN SPORTS HD بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلى اليوم

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

السعال الديكى.. 10 معلومات عن المرض الغامض المنتشر فى الشرقية

رانيا يوسف تنشر صورة مثيرة بفستان قصير

مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين في حادث سقوط سيارة بالفيوم

طبيب الأهلي: محمد الشناوي يعاني من التواء في كاحل القدم

ads
كشكول

الهولوجرام لتجسيد المعالم السياحية.. أبرز توصيات مؤتمر نوعية طنطا

جامعة طنطا تطلق خدمة التسجيل في الدراسات العليا إلكترونيًا

"تمصير المعايير الدولية لعلاج الامراض المعدية المتوطنة في مصر" أهم توصيات مؤتمر "طب طنطا"

تخرج دفعة طب طنطا 55 برعاية "مافيا"

وزير التعليم يوجه رسالة هامة لجروبات السوشيال ميديا

الأمصار

ليبرمان: نتنياهو رفض مقترح لاغتيال قادة حماس

الهند تعلن عودة مفوضها السامي لدى باكستان

مليشيا الحوثي تعدم قياديا بحزب المؤتمر ونجله في حجة

عشرات القتلى والجرحى في تفجير بمنبج السورية

الأردن يطالب سوريا بالإفراج عن الصحفي عمير الغرايبة

مرايا الابداع

حبائل قمح

هذا ما سأقوله للنحات

ads
منوعات

توافد مشاهير العالم لحضور عرس نجل أغنى رجل فى آسيا

أمريكى يتسلم برقية تهنئة من الجامعة بعد 50 عامًا

الذكاء الصناعي يدخل مجالات جديدة في روسيا

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

أكذوبة الطعام الصحي والخبز الخالي من الجلوتين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎