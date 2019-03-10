7 حقائق عن سمكة التونة "الزرقاء" قبل استزراعها

تستعد منطقة جردوب في مرسى مطروح، في الانتهاء من مشروع الاستزراع السمكي لإنتاج أسماك التونة الزرقاء، والذي يجرى تنفيذه بشكل مكثف تحت مظلة "الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية" التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.



وعلى إثر تنفيذ مشروع استزراع سمك التونة الزرقاء، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عنها.

1- سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء واحد من أكبر أنواع سمك التونة.

2- يتميز رأس سمك التونة الزرقاء بأنها طويلة ومدببة إلى حد ما، والعين صغيرة، ويوجد اثنتين من الزعانف الظهرية، مع مساحة صغيرة تفصل بينهما.

3- لون جسم سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء أزرق معدني داكن عند أعلى الجسم مع الجوانب السفلية، والبطن تميل إلى اللون الأبيض الفضي، وفي عينات جديدة من سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء يمكن رؤية خطوط عديم اللون.

4- يعيش هذا النوع من سمك التونة في البحار والمحيطات ويقترب من الشواطيء في الموسم.

5- يتحمل سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء مدى كبير من درجات الحرارة وصولا إلى عمق أكبر من 3000 قدم إلى حوالي 9850 قدما.

6- تنشط أسماك التونة الزرقاء في الليل، وتهاجر أسراب سمك التونة ذو الزعنفة الزرقاء موسميا شمالا خلال أشهر الصيف على طول ساحل اليابان وساحل المحيط الهادئ لأمريكا الشمالية.

7- أسماك التونة الزرقاء يمكن عبور المحيط الأطلسي في أقل من 60 يوما.