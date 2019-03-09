مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب مباشر.. Al Ahly Live Today 3-9-2019

بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب كورة اون لاين – kora online ويستضيف فريق فيتا كلوب الكونغولى منافسه الأهلي المصرى على ملعب الشهداء، ويأمل فيتا كلوب في تحقيق انتصار من أجل استكمال المشوار، بينما يسعى الأهلي لحسم الفوز والتأهل رسميا.

بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب كول كورة – cool kora يستضيف فريق فيتا كلوب منافسه الأهلي في لقاء الجولة الخامسة بالمجموعة الرابعة في دورى أبطال إفريقيا.

بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم

بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب هاي كورة – hihi2 ويأمل فريق فيتا في تحقيق انتصار من أجل استمراره في مشواره بالبطولة، كما يسعى لاستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل العبور، ويطمح فريق كلوب في حصد نقاط اللقاء من أجل الابتعاد عن تذيل المجموعة. ويحل فريق فيتا كلوب في المركز الأخير بالمجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من الفوز في لقاء والتعادل في أخر وخسارة مباراتين.

بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب البطولة – elbotola وحقق الفريق الفوز في آخر لقاءاته الاستعدادية أمام فريق مازيمبي بنتيجة 3-0 في مباراة الدورى الكونغولى. بث مباشر مباراة الأهلي وفيتا كلوب في الجول – filgoal الأهلي في رحلة إفريقية للأدغال من أجل خطف التأهل والعودة للاحتفال يحل فريق الأهلي ضيفا على نظيره بالمجموعة فيتا كلوب في لقاء الجولة الخامسة بدورى الأبطال.



