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السبت 09/مارس/2019 - 04:34 م

بث مباشر | مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 9-3-2019

بث مباشر | مباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 9-3-2019

مشاهدة مباراة الاهلى
مشاهدة مباراة الاهلى وفيتا كلوب بث مباشر
محمد عبدالله
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يثق النادي الأهلي المصري، أكثر أندية القارة تتويجًا بالألقاب، بخبرات لاعبيه لاجتياز الظروف الصعبة، عندما يلعب في ضيافة فيتا كلوب من الكونغو الديمقراطية في مباراة حاسمة بدوري أبطال أفريقيا اليوم السبت.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة في دوري الأبطال برصيد 7 نقاط، لكنه لا يتقدم سوى بـ 3 نقاط على فيتا كلوب رابع الترتيب، لذا تبدو كل الخيارات مفتوحة للتأهل.

وقال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في الأهلي قبل انطلاق الجولة الخامسة في دور المجموعات: "صعوبة المباراة تأتي في ظل سعي المنافس إلى تحقيق الفوز لأنه السبيل الوحيد أمامه للمنافسة على بطاقتي الصعود إلى دور الـ 8".

واختتم فريق الأهلي استعداداته لمباراة فيتا كلوب مساء أمس الجمعة في تمام الساعة 6.00 على ملعب الشهداء والذي سيستضيف اللقاء.

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