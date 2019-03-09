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مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اون لاين بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اون لاين بدون تقطيع

مشاهدة مباراة الاهلى
مشاهدة مباراة الاهلى وفيتا كلوب بث مباشر
محمد عبدالله
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مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم 9-3-2019 في دوري أبطال أفريقيا، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وفيتا كلوب اون لاين بدون تقطيع، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمباراة الاهلي وفيتا كلوب بث حي مباشر لايف يوتيوب في اطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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تعرف علي موعد مباراة الاهلي وفيتا كلوب اليوم
البطولة : دوري أبطال أفريقيا
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1
معلق المباراة : محمد الكواليني
الساعة : 6:00 مساء بتوقيت مصر
الساعة : 7:00 مساء بتوقيت السعودية
تنطلق مباراة الاهلى وفيتا كلوب الكونغولى في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب "الشهداء" وتذاع على قناة بي أن سبورتس 1، ويديرها الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

ويتصدر الأهلي بقيادة المدير الفني الأورجواياني مارتن لاسارتي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بينما يأتي فيتا كلوب في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وكانت مباراة الذهاب في برج العرب انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد سجلهما ناصر ماهر وعلي معلول.
 
ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وسعد سمير وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر وحسين الشحات ورمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن.


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