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السبت 09/مارس/2019 - 04:25 م

عرض "إيزيس وأوزوريس" يبهر الحضور بفيتنام (صور)

عرض إيزيس وأوزوريس
إيهاب مصطفى
dostor.org/2546121

أقيم مساء أول أمس الخميس، على مسرح العرائس المائية بهانوي بفيتنام، عرض العرائس المائية "إيزيس وأوزوريس"، من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس التابعة للبيت الفني للمسرح، وهو العرض الأول له خارج مصر؛ ضمن الاحتفالات بمرور 55 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحضور السفير محمود نايل سفير مصر في فيتنام، وتونس والمغرب وسلطنة عمان وتشيلي، وعدد من قيادات وزارة الخارجية والسياحة والشباب والرياضة، وسط حضور كبير من الجالية المصرية بفيتنام.

وقالت المخرجة مي مهاب، مخرجة العرض والمشرفة على مشروع العرائس المائية في مصر، إن العرض أبهر الحضور لاستخدامه فن فيتنامي أصيل، وهي أول مرة يتم عمل عرض باستخدام العرائس المائية باستخدام هذا الفن من دولة أخرى.

يرأس الوفد المصري المشارك في الاحتفالية الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ويشارك في الوفد الفنان محمد نور مدير فرقة مسرح القاهرة للعرائس، حياة أحمد مدير إدارة الاحتفالات والمهرجانات بقطاع العلاقات الثقافية الخارجية، بالإضافة إلى فريق عمل العرض.

ويذكر أن فن العرائس المائية يعد من أنواع مسارح العرائس الخاصة والمختلفة من حيث شكل المسرح؛ فمسطح العرض ليس خشبيا كالمعتاد ولكنه مياه، كما أن تصنيع وتحريك العرائس مختلف عن أنواع العرائس الأخرى المتعارف عليها، وتعتبر فيتنام الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك مسرح عرائس مائية، لتصبح مصر أول دولة فى الشرق الأوسط تنفذ مشروع العرائس المائية.

عرض "إيزيس وأوزوريس" يبهر الحضور بفيتنام (صور)
عرض "إيزيس وأوزوريس" يبهر الحضور بفيتنام (صور)
عرض "إيزيس وأوزوريس" يبهر الحضور بفيتنام (صور)
عرض "إيزيس وأوزوريس" يبهر الحضور بفيتنام (صور)
عرض "إيزيس وأوزوريس" يبهر الحضور بفيتنام (صور)
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