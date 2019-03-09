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السبت 09/مارس/2019 - 04:24 م

"المشاط" تناقش مع مدير "السياحة المستدامة" سبل التعاون

المشاط تناقش مع مدير
فاتن غلاب
dostor.org/2546119

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مع راندي درباند، المدير التنفيذي للمجلس العالمي للسياحة المستدامة، بحضور أعضاء اللجنة الإشرافية لبرنامج شهادة النجمة الخضراء، والذي يضم في عضويته شركتي تراڤكو وأوراسكوم، ووكالة السفر والسياحة العالمية، وتوي TUI، وماجد فوزي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، والمهندس عماد حسن، مستشار الوزيرة للسياحة المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في بورصة برلين السياحية المنعقدة خلال الفترة من 6- 10 مارس الجارى بالعاصمة الألمانية برلين.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة ضرورة رفع درجة الاعتراف الدولي ببرنامج شهادة "النجمة الخضراء" من قبل المجلس العالمي للسياحة المستدامة وكيفية إدارته حتى يصبح بديلًا للشهادات الدولية الأخرى التي يعتمدها المجلس.

كما تم تأكيد اهتمام الوزارة بالتوسع في عدد الفنادق التي تمتثل لمعايير السياحة المستدامة لمواكبة المتغيرات العالمية في صناعة السياحة، وهو أحد المحاور الرئيسيّة لبرنامج الإصلاح الهيكلي الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة.

جدير بالذكر أن برنامج "النجمة الخضراء" هو برنامج مصري صُمِمَ لتمييز الفنادق التي تمتثل لمعايير السياحة المستدامة المعترف بها دوليًا من المجلس العالمى للسياحة المستدامة (GSTC).

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