بالفيديو.. إطلاق برومو الدراما المسيحية "صخرة الكنيسة"

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برومو الدراما المسيحية الجديدة "صخرة الكنيسة" عن حياة القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس مؤسس مدارس الأحد، تحت رعاية الأنبا مارتيروس مسئول المصنفات الكنسية، وسيناريو وحوار أشرف عبده، وإخراج صافي رأفت.



ويستعد مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لفعاليات العرض الخاص يوم 21 مارس الجاري، بحضور عدد من الأساقفة والكهنة والإعلاميين والفنانين والشخصيات العامة.



وحصلت "الدستور" على نسخة من البرومو الخاص لهذه الدراما التي وصفها البعض بأنها الأولى من نوعها، حيث حرصت مخرجة العمل صافي رأفت على خلق حالة جديدة من الدراما المسيحية، وهي مزج بين الفيلم والمسرح، وأشارت إلى أن الفكرة ستنول إعجاب الكثيرين بعد رؤيتهم للدراما.





يذكر أن "صخرة الكنيسة" بطولة مايكل رأفت، أيمن أمير، رامي كامل، جرجس عجايبي، سامي جرجس، نبيل كامل، وتعليق صوتي الفنان عاصم سامي، أما مدير التصوير نبيل سمير، ومدير إنتاج سماح خلة، ومونتاج صمويل موريس، ومهندس صوت كيرلس القمص بيشوي، ومكياج جينو، وملابس أمجد عازر، وديكور شكري فهيم، وتصميم بوسترات ميلر عزت، وفوتوغرافيا تامر مفرح.