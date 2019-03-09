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السبت 09/مارس/2019 - 04:18 م

بعد إقالته من إدارة معهد القلب.. حكايات فى حياة "طبيب الإنسانية" جمال شعبان

بعد إقالته من إدارة
دعاء راجح
dostor.org/2546113

في مفاجأة صادمة للعديد من العاملين في معهد القلب، أصدرت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، قرارًا بإنهاء تكليف الدكتور جمال شعبان، مدير معهد القلب القومى، وإحالته للتحقيق العاجل، بزعم تقصيره في مهام عمله، وتكليف الدكتور محمد أسامة، رئيس قسم جراحة القلب بالمعهد، بدلًا عنه.

وعلى إثر الواقعة، تضامن عدد من العاملين في معهد القلب مع الدكتور جمال شعبان، بعد إقالته من إدارة المعهد، مرددين هتافات منها "عايزين جمال.. يا جمال يا بلاش واحد غيره ما ينفعناش".

بينما ترصد "الدستور" أبرز المواقف الإنسانية للدكتور جمال شعبان:

وحدة لكهرباء القلب بالمعهد..
نستهل أول أدوار الدكتور جمال شعبان الإنسانية، بإنشائه وحدة لكهرباء القلب بالمعهد القومي للقلب، والتي تعد اليوم من أكبر الأقسام لرابطة كهرباء القلب في مصر والوطن العربي.

طبيب الإنسانية..
وتقديرًا لدوره الخيري والإنساني بعد تدشين عدد من القوافل الطبية العلاجية بالمناطق الفقيرة والأكثر فقرًا في عدد كبير من محافظات مصر، حصل الدكتور جمال شعبان، رئيس شعبة كهرباء القلب، وزميل جمعية القلب الأوروبية وزميل جمعية قسطرة القلب الأمريكية، على جائزة "طبيب الإنسانية".

قوافل الخير..
اعتاد الدكتور جمال شعبان، السفر إلى القرى والنجوع المحرومة من الخدمات في أنحاء مصر والعالم العربي، لتقديم المساعدات للمحتاجين، حتى منحته الشعوب ألقاب سفير النوايا الحسنة وسفير القلوب.

صالون لنشر الثقافة..
وفي حب الثقافة دشن الدكتور جمال شعبان صالون ثقافي "مداح القمر" لنشر ثقافة الحب والخير والجمال، بالإضافة إلى تأسيسه منصة جمال شعبان للقلب على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي احتفى بها أكثر من 31 ألف طبيب قلب من جميع القارات.

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