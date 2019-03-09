حسام رأفت: استعادة قيمة ومفهوم الهوية المصرية تعلو بمصر للريادة

قال حسام رأفت، رئيس لجنة الشئون العربية بحزب المصريين الأحرار، إن استراتيجية الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل، تبّنت العمل الجاد على استعاده مفهوم الهوية المصرية، وناقشت في ورش عمل مشتركة مع مركز الدراسات الاستراتيجية للحزب ولجنة الثقافة والإعلام الأمر لإعداد توصيات بهذا الشأن.



وأضاف "رأفت"، فى بيان صادر عن الحزب، أن اللجنة ارتكزت أعمالها على ترسيخ المفاهيم المصرية والحفاظ على العادات والتقاليد الموروثة، وبخاصة أبناء المصريين فى الخارج بالدول العربية وغيرها.



وأوضح أن المحاور التي تمت مناقشتها داخل ورش العمل كانت حول آثار ونتائج تعديل مفهوم الخطاب الديني واستعادة القيم والأخلاق والتي نادت بها كل الأديان السماوية، ودور التعليم والمعلم المصري بالخارج، حتى يكون خير سفير لمصر خارجيًا لنقل مفهوم وقيمة الهوية المصرية والمبادئ وغيرها.



وأشار إلى أن المناقشة تناولت دور منظمات المجتمع المدني في مساعدة المؤسسات الحكومية المصرية داخليًا وخارجيًا لنقل المفهوم الصحيح للهوية المصرية على أكمل وجه.



وأكد رئيس لجنة الشئون العربية، أن نشر مفهوم القيم والأخلاق والمبادئ المصرية على مستوى العالم هو أكبر رد على الدعوات المسيئة والهاشتاجات التي تضر بحملات الاستقرار والبناء التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة وظهرت أمام العالم أجمع من خلال استضافة المؤتمرات والمنتديات والندوات العالمية والعربية والإفريقية على أرض مصر، والتي من شأنها أن تعود مصر إلى ريادتها الإقليمية والدولية.