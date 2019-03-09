"زهرة لاري".. أول فتاة في العالم تتزلج على الجليد بـ"الحجاب"

تشارك الإماراتية "زهرة لاري" كأول متزلجة محجبة في العالم في دورة الألعاب الشتوية لعام 2019، في كراسنويارسك جنوب شرق روسيا.



وتعد "زهرة" أول متزلجة يسمح لها بالمشاركة في منافسات دولية مرتدية الحجاب، فبعد مشاركتها في بطولة كأس الأمم الأوروبية للشباب في إيطاليا، عدّل الاتحاد الدولي للتزلج (ISU) قواعده، وسمح بموجبها للمتسابقات بارتداء الحجاب.



وعقب مشاركتها بالتزلج في دورة الألعاب الشتوية لعام 2019، يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن أول متزلجة في العالم بالحجاب:



1- زهرة لاري، هي أول متزلجة في العالم محجبة، وتدرس البكالوريوس في صحة سلامة البيئة في "جامعة أبوظبي" في الإمارات.

2- تعتبر زهرة بطلة الإمارات في رياضة التزلج، وبدأت رياضتها في سن الـ12 سنة.

3- تبلغ زهرة من العمر 22 عامًا.

4- واجهت زهرة العديد من أنواع النقد اللاذع إلا أنها تحدت العقبات الاجتماعية وخطت على ساحة الجليد البيضاء مرتدية حجابها في مسقط رأسها "أبوظبي".

5- بدأت رحلتها مع التزلج بعد أن شاهدت فيلمًا للرسوم المتحركة "آيس برينسيس" أو "أميرة الجليد"، راودتها حينها فكرة انتزاع اللقب من الأميرة الصغيرة.

6- تضع زهرة اسمها ضمن لائحة أكثر الشخصيات تأثيرًا على "الانستجرام" في الإمارات.

7- خاضت العديد من المسابقات المحلية في أبوظبي ودبي، إضافة إلى مشاركتها في بطولة مدينة كناتزي الإيطالية وحصولها على المركز الرابع.





