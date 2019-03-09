جولات تثقيفية للجاليات العربية بأوروبا بالدولى للدراسات الصوفية

أعلن المركز الدولي للدراسات الصوفية في أوروبا، تنظيم عدة لقاءات وجولات تثقيفية وتعريفية، لأبناء الجاليات العربية فى أوروبا، بهدف التعريف بالتصوف الإسلامى، وإلقاء الضوء على الدور الذى تقوم به الصوفية في القارة العجوز.



وكشفت قيادات بالمركز الدولي للدراسات الصوفية، أن المركز يلعب دورًا محوريًا وكبيرًا من أجل، التأكيد على الأدوار التي تلعبها الزوايا الصوفية في العالم الإسلامي، خاصة في الجانب المتعلق بالتصدي للتطرف والإرهاب.



وتابعت " المصادر" أن اللقاءات التى يعقدها المركز الدولى للصوفية، كانت سببًا رئيسيًا فى تعلق الطلاب الأجانب والعرب فى أوروبا بالجانب الصوفى، مما جعلهم يقتربون أكثر من الجانب الصوفى الروحانى للتعرف عليه.

