بعيدًا عن الجراحة.. اختراع جديد لعلاج "الابتسامة اللثوية"

"الجمال هو القدر، لكن الابتسامة هي السيف" حكمة قالها تشارلز رياد، والذي أكد بها على مدى سحر وأهمية الابتسامة، التي يسعى لها لتكون جميلة بقدر كافي، إلا أنه كثيرًا ما يفكر الأشخاص إذا كانت ابتسامتهم جميلة حقًا أم يوجد ما يعيق من جمالها.



ذلك ما أنهك تفكير نوري عادل سعيد، طبيب بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بكلية طب الأسنان جامعة الأزهر، البالغ من العمر 28 عامًا، حيث خصص رسالة الماجستير الخاصة به في علاج الحالات التي تعاني من الابتسامة اللثوية وكيفية تجميل تلك الابتسامة.



اختراع جديد فريد من نوعه قدمه الطبيب عن الابتسامة اللثوية، والتي كان لا يوجد لها أي علاج غير التدخل الجراحي، وذلك ما قام بتغييره حيث تناول العلاج الجديد العديد من الطرق لتجميل الابتسامة، من خلال استخدام عملية إعادة تموضع الشفة على حدة وحقن البوتوكس على حدة مع تكرارها لمدة تتراوح ما بين 4 و8 أشهر لعلاج الابتسامة اللثوية.



قال الدكتور نوري عادل، إن فكرة البحث الجديد جاءت له من خلال الموجه الحالية والتي أصبحت متوجه لناحية التجميل، كما أراد أن يقدم للمريض ابتسامة جميلة بأقل تدخل جراحي ممكن، مٌعلقًا "إحنا معنيين بتجميل الابتسامة كلها مش بس الأسنان، لأن الابتسامة مش بس أسنان ولكن هي مجموعة حاجات بتجتمع مع بعضها عشان تديني ابتسامة جذابة (اللثة، الشفايف، تناسق الوجه بصفة عامة) وأي خلل في حاجة منهم حيأثر على الشكل النهائي للابتسامة".



وتابع، أن الابتسامة اللثوية تعني أن الشخص عندما يبتسم يظهر جزء كبير من اللثة، موضحًا أن المقدار الطبيعي أن يظهر ما بين 1 لـ3 مم وفي حالة زيادتها تسمي بالابتسامة اللثوية.



أكد "عادل" على أن هناك العديد من الطرق لعلاج تلك الحالات، إلا أنه تناول الطرق الجراحية والغير جراحية، وحاول قدر الإمكان استخدام أقل جراحة لتفادي ألم المريض، مُشيرًا إلى أن البحث الخاص به هو فريد من نوعه، حيث جميع الحالات تخضع للعلاج بالجراحة، وذلك عكس ما قدمه في طريقة العلاج الجديدة التي قدمها.