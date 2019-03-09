للحامل.. كيف تتجنبي الإصابة بالحساسية
تُعاني المرأة الحامل من الإصابة بالحساسية خاصة مع قرب حلول فصل الصيف والطقس الربيعي، نجد أن الأعراض تبدأ معها مما يتسبب في وجود حساسية أثناء الحمل وفقًا لموقع "health".
- عليكي أن تتجنبي التدخين وتفادى التدخين السلبى.
- لابد من تناول غذاء متكامل والإكثار من تناول الفاكهة والخضروات
- الإكثار من شرب المياه والعمل على وضع المرطبات
- تجنب الأطعمة المثيرة للحساسية مثل الفول السودانى، المكسرات، السمسم، البيض، والسمك.
- الحفاظ على الوسادات والأغطية في أماكن مضادة للغبار.
- استخدام المكانس المفلترة للتحكم فى الغبار المتطاير أثناء التنظيف.
- إغلاق النوافذ، إستخدام تكييفات الهواء، وتفادى الخروج ما بين الساعة 8 صباحا حتى 5 مساء، حيث يكون الجو فى أعلى معدلات تلوثه.
- تجنب التعرض المفرط للحيوانات الأليفة مثل القطط، الكلاب، الأحصنة، والغبار المنزلى.
- تجنب أى إجراءات قد تثير الحساسية مثل إختبار حك الجلد أو إختبار حساسية المناعة
- ممارسة الرياضة وتناول الأغذية الصحية والحرص على النوم الكافي.