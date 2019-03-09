شبانة من "الدستور": سأحول نادي الصحفيين لـ"وادي دجلة" جديد

أجرى الكاتب الصحفي محمد شبانة، أمين صندوق نقابة الصحفيين، المرشح لعضوية المجلس، زيارة إلى مؤسسة "الدستور"، عصر اليوم، التقى خلالها الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير، وعددًا من الزملاء الصحفيين للحديث عن برنامجه الانتخابي فى انتخابات التجديد النصفي، المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل.



وطالب شبانة، الصحفيين، بسرعة الاشتراك فى النادي النهري للنقابة الكائن بالبحر الأعظم فى الجيزة، بعد التطويرات الكبيرة التى تمت به، كاشفًا عن حصوله على دعم مالي 12 مليون جنيه لتطويره بشكل شامل خلال الـ6 أشهر المقبلة، قائلًا: «نادي الصحفيين سيكون شبيهًا بنادي وادي دجلة بشكل مصغر».



وأوضح شبانة، خلال حديثه مع الصحفيين، أن الاشتراك فى النادي بقيمة رمزية وهى 1000 جنيه، ويمكن تقسيطها لأعضاء الجمعية العمومية، لافتًا إلى أن العضوية يستفيد منها أسر الصحفيين.



وأكد ضرورة احتشاد أعضاء الجمعية العمومية أمام صناديق الاقتراع فى الانتخابات المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل، مطالبًا الصحفيين بإثبات حضورهم والإدلاء بأصواتهم للكوادر القادرة على خدمة الصحفيين.