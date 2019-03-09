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السبت 09/مارس/2019 - 03:56 م

أساقفة يحتفلون بعيد البابا كيرلس بـ"الطاحونة"

أساقفة يحتفلون بعيد
ماريان رسمى_تريزة شنودة
dostor.org/2546093

ترأس الأنبا يوليوس أسقف عام مصر القديمة والمنيل وفم الخليج وأسقف الخدمات العامة، القداس الاحتفالى بعيد البابا كيرلس السادس البطريرك الـ116 فى تخليد ذكراه الـ48 بالطاحونة التى تقع بمصر القديمة بإسم البابا كيرلس.

وشارك بحضور القداس الاحتفالى بالبابا كيرلس الأنبا أرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي، بالإضافة إلى عدد غفير من الكهنة والشعب القبطى.

يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل فى كل عام فى 9 مارس بعيد رحيل البابا كيرلس والسادس وتقام صلوات العشية سنويًا فى 8 مارس.

وكان قد اعترف المجمع المقدس منذ 6 أعوام، بقدسية البابا كيرلس السادس ضمن قديسى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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