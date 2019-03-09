بدء الفحص الطبى لمبادرة "100 مليون صحة" فى تجارة طنطا

بدأت إجراءات الفحص الطبي؛ اليوم، بكلية التجارة جامعة طنطا، ضمن حملة "100 مليون صحة" بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للقضاء على فيروس سي، والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية "السكر، الضغط، السمنة" تحت رعايه دكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، وبحضور الأستاذ الدكتور عادل الميهي، عميد التجارة جامعة طنطا، والأستاذ الدكتور أحمد غنيم، المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والأستاذ الدكتور محمود سليم، مدير مستشفى الباطنة بالجامعة.



ومن جانبه أكد الدكتور عادل الميهى، عميد كلية التجارة جامعة طنطا، أن الكلية توفر كل الاستعدادات والمستلزمات الطبية لإجراء الفحص، بما لاقى إقبالا كبيرا من طلاب الكلية والعاملين بها لإجراء الفحص، الأمر الذي يعكس مدى وعى الطلاب بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة.



وأكد الدكتور أحمد غنيم أن نقاط الفحص بالجامعة قد شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالًا منقطع النظير، مشيدًا بجهود الفرق الطبية العاملة بالمبادرة التى تستقبل كل المواطنين، مؤكدًا أن من تثبت إصابته بالفيروس يتم صرف العلاج له بالمجان.



أضاف الدكتور محمود سليم بأنه قد تمت إضافة العديد من نقاط الفحص المتحركة بالجامعة لتشمل فحص اليوم بكلية التجارة والعلوم والتمريض وطب الأسنان والإدارة الطبية، بالإضافة إلى النقاط الثابتة في المستشفى التعليمي العالمي والعيادة الشاملة، حرصًا على الانتهاء من مسح كل المواطنين المترددين على المبادرة.