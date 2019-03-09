"صدقة".. رزاد شاب من القدس يقدم القهوة مجانًا مقابل الصلاة على النبي

في مدينة باب حطة بالقدس الشريف، يقف لنشر المحبة والسلام بين الناس، بتقديمه القهوة لأبناء القدس مجانًا، مقابل الصلاة على سيدنا محمد، عليه الصلاة والسلام، لنشر روح المحبة والتسامح بين الناس.



إنه "رزاد الرازم"، أو كما يدعوه أصدقاؤه، أحمد الطويل، أحد أبناء مدينة القدس، الذي قرر توزيع القهوة على أبناء القدس، مجانًا مقابل الصلاة على النبي محمد، عليه الصلاة والسلام.



ويروي رزاد أنه بدأ في فكرة توزيع القهوة منذ توفيت والدته، حيث كان يحبها بقدر كبير، وقرر أن يكون توزيع القهوة صدقة على روحها وذكر النبي محمد أجرا لها.



ويوضح رزاد، لـ"الدستور"، أنه نفذ الفكرة منذ أكثر من شهر، وسيستمر في تقديم القهوة مجانًا، ما دام على قيد الحياة، حتى تكون صدقة جارية على روح والدته، قائلًا: "لوجه الله باقدم القهوة للناس وبتكون صدقة لوالدتي في ميزان حسناتها".