10 فرق رعاية تزور أسر الشهداء فى المحافظات

زار اللواء محمد عبد المنعم، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عددًا من أسر الشهداء المقيدين بقواعد بيانات المجلس في إطار الاحتفال بيوم الشهيد.



وحرص أمين عام المجلس على التواجد بصحبة أسر الشهداء في تلك المناسبة تقديرا من الدولة للدور الوطني لهم، واعتزازا بتضحيات أبنائهم في سبيل الوطن.



وعبر أسر الشهداء عن سعادتهم البالغة بتواجد أمين عام المجلس بصحبتهم، مؤكدين تلقيهم كل الرعاية والاهتمام من الدولة في كل المجالات.



وفى سياق متصل، كلف أمين عام المجلس 10 فرق رعاية بالتواصل مع أسر الشهداء في جميع المحافظات وزيارتهم بمنازلهم لتقديم كل أنواع الدعم والرعاية لهم.