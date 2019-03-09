مشاهدة بث مباشر مباراة الاهلي و فيتا كلوب – فيتا كلوب والاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا

تعد عطلة نهاية الأسبوع بكونها ساخنة لرابطة Vita Club Sports Association of Kinshasa. تضطر الخضر والأسود في العاصمة للفوز على الأهلي المصري في مصر ، وهو النادي الأكثر شهرة في القارة ، يوم السبت 9 مارس في ملعب شهداء العنصرة تحت تأثير السكتة الدماغية 17:00 ، إذا أرادوا الإبقاء على فرصتهم في التأهل للدور القادم من دوري أبطال أفريقيا CAF ، حيث يحتلون المركز الأخير في المجموعة الرابعة. هذه المباراة تحسب لليوم الخامس من مرحلة المجموعات من مسابقة CAF.

خسر أن يذهب على درجة من 2 أهداف إلى 0 ، فإن المهور من المدرب فلورنت Ibengeسوف تضطر إلى الرطب بالقميص للانتقام من أكثر فريق تحت عنوان من أفريقيا. في حالة الفوز على منافسه اليوم ، سيقوم سكان موسكو برفع التصنيف بينما ينتظرون لمواجهة نادي سيمبا الرياضي في تنزانيا للقتال النهائي لليوم السادس والأخير من مرحلة المجموعات.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي و فيتا كلوب – فيتا كلوب والاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا – كوره اون لاين – كورة لايف- كورة ستار – يلاشوت

لاحظ أنه في هذا الاجتماع ، سوف يتكون الثلاثي من الحكام من فيكتور ميغيل دي فريتاس غوميز (RSA) ، Zakhele Thusi Siwela (RSA) و Matheus Kanyanga(ناميبيا).بعد أربع مباريات ، قال الفريق العزيزي للجنرال أميسي إن “التانجو القوي” يحتل المركز الأخير في مجموعته.تحت الترتيب الكامل:1. النادي الأهلي الرياضي 7 نقاط2. نادي سيمبا الرياضي 6 نقاط3.

رياضة 5 نقاط4. AS V.Club 4 نقاطمارتن لاسارتي يشيد بفيتا كلوب ، ويؤكد أهمية اشتباك يوم الاحدالصورة: الاهلى SCشدد مدرب الأهلي مارتن لاسارتي على أهمية تأمين النقاط الثلاث ضد نادي إيه إس فيتا حيث يستضيف الفريق الكونغولي فريق ريدز يوم السبت.ويحتل عملاق القاهرة حاليا صدارة المجموعة القارية لدوري أبطال أفريقيا برصيد سبع نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة على سيمبا صاحب المركز الثاني بينما يجلس ناديا ساورا Vita Club وسارا فيتا على المركزين الثالث والرابع برصيد 5 و 4 نقاط على التوالي.تمكن لاعبو لاسارتا من التغلب على النادي الكونغولي بهدفين نظيفين على أرضه ، بفضل هزائم ناصر ماهر وعلي معلول ، واحتاجوا إلى ثلاث نقاط فقط من المباراتين المتبقيتين من أجل الوصول إلى ربع النهائي.

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي و فيتا كلوب – فيتا كلوب والاهلي اليوم في دوري ابطال افريقيا – كوره اون لاين – كورة لايف- كورة ستار – يلاشوت

وقال لارارتي في مؤتمره الصحفي قبل المباراة “مباراة الغد لا علاقة لها بنتيجة مباراة الذهاب في مصر.””كانت اللعبة الأولى في الماضي ، والأهلي دائمًا ما يستخدمون للتطلع إلى الأمام ، والتعامل مع الأشياء خطوة بخطوة ، والتفكير في كل لعبة على حدة.”هدفنا ضد AS Vita Club للفوز وجمع النقاط الثلاث من أجل التأهل لدور الثمانية.”أنا أعرف فيتا كلوب بشكل جيد للغاية. أعرف مدى قوتهم في ملعبهم وأمام معجبيهم ، لكن الأهلي لديه الخبرة للتعامل مع جميع ظروف المباراة Vita Club.

“نادي فيتا هي فريق قوي جدا لديه لاعبين ممتازين. كل ما علينا فعله هو الفوز لكتابة سطر جديد في تاريخ الأهلي “.مباراة الأهلي الأخيرة ستقام في برج العرب ضد شباب الجزائرية ، لكن إذا تمكن الحمر من اقتناص النقاط الثلاث في الكونغو ، فإن المباراة ستكون بمثابة مطاط ميت.