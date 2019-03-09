ردا على أنباء انتقاله ليوفنتوس..مارسيلو: ريال مدريد بيتي

وضع المدافع الأيسر البرازيلي مارسيلو، حدا لكثير من الحديث عن انتقاله المحتمل من ريال مدريد الاسباني إلى نادي يوفنتوس الإيطالي مؤكدا انتماءه لـ"الميرينجي".



وكتب مارسيلو - على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، حسبما نقلت صحيفة (ماركا) الاسبانية اليوم السبت- أن "ريال مدريد بيتي"، في نفي لأي تكهنات حول إمكانية رحيله من الفريق المدريدي.



وكانت صحيفة (لا ستامبا) الإيطالية قد نشرت تقريرا عن اتفاق الدولي البرازيلي على الانتقال لأبطال (سيري آ)، ليلتحق بزميله البرتغالي السابق كريستيانو رونالدو في ظل فقدان مركزه لحساب سيرجيو ريجيلون في الأشهر الأخيرة.