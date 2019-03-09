"البودشيشية" بالمغرب تعلن تدشين معهد الفتح الإسلامي للدراسات الصوفية

أعلنت الزاوية القادرية البودشيشية، بدولة المغرب، الانتهاء من تدشين وإنشاء معهد الفتح الإسلامى، للعلوم والدراسات الصوفية، بالمملكة المغربية، حيث يهدف المعهد الإسلامى إلى تدريس المنهج الصوفى، للطلبة والباحثين من داخل وخارج المغرب، إضافة إلى نشر الفكر الدينى الوسطى.



وقال أحمد القادرى، مسئول الإعلام بالزاوية القادرية البودشيشية، إن المعهد الإسلامى، سيكون صرحا علميا كبيرا، يتوافد إليه طلاب العلم، لأخذ خبرات علمية وبحثية، خاصة أنه لا توجد جامعات أو معاهد إسلامية تهتم بتدريس علوم ومناهج التصوف الإسلامى.



وتابع "القادرى" أن الزاوية البودشيشية، تسعى لإنشاء مؤسسات تعليمية كبرى، لنشر وتعلم التصوف الإسلامى، خاصة أن التصوف أصبح حاجه ضرورية ملحة لكافة المجتمعات العربية والأوروبية على حد سواء، لأنه يقدم ما لا تقدمه المناهج الدينية الأخرى.