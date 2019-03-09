تمصير معايير علاج الأمراض المعدية.. أهم توصيات مؤتمر "طب طنطا"

أعلن الدكتور عمرو زعير القائم بعمل عميد كلية الطب جامعة طنطا، توصيات المؤتمر الدولي الـ 34 للكلية، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، في الفترة من 5 - 8 مارس الحالي بعنوان "نحو ممارسة طبية أفضل.. تمصير المعايير الدولية".



وأشار د."عمرو زعير" أن المؤتمر أوصى بضرورة اتباع المعايير الدولية المحدثة في العلاج الطبي والجراحي والتداخلي لكل الأمراض؛ مع إمكانية تمصير تلك المعايير لعلاج معظم الأمراض بما يتوافق مع البيئة والمجتمع المصري من حيث انتشار الأمراض وأنواعها والأساس الجيني والوراثي لها في مصر، مضيفا أنه أمكن بالفعل تمصير المعايير الدولية الحديثة لعلاج أمراض الكبد في مصر مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي (سي) وكثير من أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الباطنة.



وأضاف "زعير" أن توصيات المؤتمر شملت تمصير المعايير الدولية لعلاج الأمراض المعدية المنتشرة والمتوطنة في مصر، وأمراض الصدر والقلب والأمراض الروماتيزمية، والأمراض المناعية والوراثية، والأمراض العصبية والنفسية، وعلاج طب وجراحة العيون، والأذن والانف والحنجرة، إلى جانب تمصير المعايير الدولية الحديثة في طب وجراحة أمراض النساء والتوليد وطب الجنين، والعلاج التداخلي مثل مناظير الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، وأيضا القسطرة القلبية والقسطرة المخية، مع ضرورة اتباع المعايير والطرق الحديثة في علاج حالات التسمم الحاد سواء الناتجة عن محاولة الانتحار أو بالمصادفة وخاصة في الأطفال.



وأوضح عميد كلية الطب أن تمصير المعايير الدولية في الجراحات قد قطع شوطا كبيرا بتسجيل عمليات جراحية مصرية في جراحات الجهاز الهضمي وجراحة المخ وجراحة القلب والصدر، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة التجميل، وجراحة الأورام، وجراحة الأطفال، وجراحة المسالك البولية، وجراحة العظام، مشيرا إلى أن التحديات التي تواجه طب الأطفال تتطلب اتباع المعايير الدولية الحديثة في علاجها وتمصير بعض هذه المعايير.