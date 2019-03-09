طبيب الإسماعيلي يكشف موقف المصابين من مواجهة سموحة في الدوري

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الإسماعيلي، عن موقف لاعبي الفريق المصابين من مواجهة فريق سموحة في الدوري الممتاز، والمقررة الثلاثاء المقبل باستاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.



وقال الدكتور أكرم عبد العزيز، عضو الجهاز الطبي للفريق - في تصريحات له اليوم السبت - إن اللاعب أسامة إبراهيم ظهير أيمن الفريق يعاني من مزق بالعضلة الخلفية.. مشيرا إلى أن نسبة لحاقه بلقاء سموحة المقبل في الدوري الممتاز لا تتعدى 10%.



وأضاف عبد العزيز أن اللاعب عماد حمدي لاعب الارتكاز يعاني من شد بالعضلة الخلفية، وجار تجهيزه للمباراة فيما تعرض الصاعد محمد الضرف للإرهاق.



وأوضح أن اللاعب محمود متولي مدافع الفريق سيخضع لاختبار طبي لتحديد موقفه النهائي من مواجهة الفريق السكندري، فيما لا يعاني طارق طه الظهير الأيسر من أية إصابات وموقف مشاركته سيتحدد حسب رؤية المدير الفني.