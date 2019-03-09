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اقتصاد
السبت 09/مارس/2019 - 02:43 م

البنك الدولي: 28.5% نصيب الفرد الليبي من الناتج المحلي الإجمالي

البنك الدولي: 28.5%
dostor.org/2545993

قال صندوق النقد الدولي، في تقرير حديث، إن نصيب الفرد في الناتج الإجمالي المحلي بدولة تونس يعد الأقل بمنطقة المغرب العربي خلال الفترة 2013-2017.

وأوضح تقرير لصندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أن نصيب الفرد من الناتج الإجمالي المحلي في تونس بلغ خلال الفترة 2013-2017 نسبة تصل لـ0.4%، فيما سجلت المغرب 0.7%، وكان في الجزائر 1%، وبالنسبة لموريتانيا 1.1%، وسجلت ليبيا النسبة الأكبر بـ28.5%.

ونشر صندوق النقد في تقريره عن الاندماج في دول المغرب العربي، بيانا للمؤشرات الاقتصادية في دول المغرب العربي.

وأفاد الصندوق بأن الجزائر تعد من أكبر اقتصادات المنطقة ومن البلدان ذات الشريحة العليا في فئة الدخل المتوسط، وتحتل مكانة مهمة في تصدير الغاز والنفط، متابعًا أنه نظرًا لاعتمادها الكبير على الهيدروكربونات فقد واجهت تحديات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار النفط في عام 2014.

وأكمل التقرير أن مملكة المغرب ثان أكبر اقتصاد منطقة المغرب العربي، تمر بمرحلة تحول تدريجي، مشيرا إلى أن المغرب يتسم بتنوع اقتصادي جيد نسبيًا، موضحًا أنه على الرغم من كونه مصدرا للمنتجات الزراعية والسيارات والأسمدة، فهو لا يزال معرض لتقلب الناتج الزارعي والطلب الخارجي.

وذكر التقرير أن البلدان المغربية قطعت خطوات مهمة في الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، ونظرًا لأن نسبة الشباب الكبيرة في المنطقة، فينبغي تحقيق نمو أسرع في تلك البلدان.

وأفاد، لصندوق النقد الدولي اليوم، أن حجم التجارة البينية بين دول المغرب العربي، والتي تضم بلدان المغرب، الجزائر، تونس، لبيبا وموريتانيا، يعد الأقل على مستوى العالم.

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