جامعة طنطا تنظم قافلة طبية بقرية ميت حبيب فى سمنود

نظمت جامعة طنطا، اليوم السبت، قافلة طبية بيئية إلى قرية ميت حبيب مركز سمنود بمحافظة الغربية، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



تأتي القافلة استكمالا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظة الغربية ممثلة في مركز ومدينة سمنود، ومديرية التربية والتعليم، ومديرية الشئون الصحية، ومديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، وجهاز شئون البيئة بوسط الدلتا.



شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على أهالي القرية في مختلف التخصصات الطبية وصرف الأدوية بالمجان، وذلك بحضور الدكتور الدكتور أحمد زكي منصور الأستاذ بكلية التربية، والدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجمع من أساتذة الجامعة من مختلف الكليات والتخصصات.