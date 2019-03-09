توقيع الكشف الطبي على مليون و67 ألف مواطن بحملة فيروس "سي" بالشرقية

صرح محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، بأنه تم إجراء الكشف الطبي على مليون و67 ألفا و826 مواطنا خلال الأيام الثمانية الأولى من حملة "100 مليون صحة" بالمحافظة.



وأضاف المحافظ في بيان اليوم السبت، أنه تم تحويل الحالات "الإيجابية " لفيروس "سي" إلى 7 مستشفيات ومركزا طبيا لإجراء التحاليل اللازمة، مشيرا إلى أنه في حالة التأكد من إصابتهم بالفيروس يتم تحويلهم إلي مراكز علاج الكبد الكائنة في عشر مستشفيات تعليمية ومركزية وعامة ونوعية.



ومن جانبه أوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن "115 " حالة أثبتت التحاليل صحة إصابتهم بفيروس"سي".. مشيرا إلى أنه تقرر زيادة عدد الفرق الطبية المشاركة في الحملة لمواجهة الإقبال الكثيف من المواطنين، فيما قامت الفرق المتحركة بعدد من القرى بالطرق على الأبواب للوصول لكبار السن والمواطنين بالقرى والنجوع النائية، وإجراء المسح الطبي الشامل عليهم داخل منازلهم.



كما قامت بعض الفرق الطبية "المتحركة" بالتوجه إلى تجمعات المواطنين بدور المناسبات لدعوتهم لإجراء الكشف الطبي عليهم حتى لا يتحملون مشقة الانتقال إلى مقار إجراء الفحوصات.