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السبت 09/مارس/2019 - 02:42 م

إطلاق اسم الشهيد أحمد عبد الرازق على ميدان الوحدة المحلية بالصوفية

الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
سارة الوردانى
dostor.org/2545988

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرارًا بإطلاق اسم الشهيد أحمد عبد الرازق السيد عبد المعطي على ميدان مدخل الوحدة المحلية بالصوفية مركز أولاد صقر.

وأكد محافظ الشرقية، أن إطلاق اسم الشهيد على الميدان يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة وتقديرًا لما قدمة من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا على ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه أبنائهم للدفاع عن الوطن الغالي.

وكانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على الميدان بمدخل الوحدة المحلية بالصوفية مركز أولاد صقر وبمخاطبة رئاسة مركز ومدينة أولاد صقر بإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة وبعد موافقة المجلس التنفيذي للوحدة المحلية بالصوفية اصدر المحافظ قرارًا بإطلاق إسم الشهيد على ميدان مدخل الوحدة المحلية بالصوفية مركز أولاد صقر.

ويذكر أن الشهيد من قوة مديرية أمن الأسكندرية وقد توفى عام 2017 ضمن حالات الاستشهاد.

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