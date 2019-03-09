محافظ الغربية: فحص 620 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة"

قال اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية: "إنه تم فحص 620 ألفًا و830 مواطنًا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس "سى" والأمراض غير السارية بمحافظة الغربية حتى الآن، والتي بدأت في الأول من مارس وتستمر لمدة شهرين".



وأوضح محافظ الغربية - في تصريح له اليوم السبت - أن الحملة تستهدف عمل مسح طبى لـ3 ملايين و376 ألفًا و735 مواطنًا، وتقوم بتنفيذها 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة تعمل على فترتين، الأولى من 9 صباحًا وحتى 3 مساء، والثانية من 3 مساء وحتى 9 مساء، مشيرًا إلى أن المستهدف اليومى هو 55.356 ألف مواطن.



وأعرب المحافظ عن شكره لكل القائمين على تنفيذ المبادرة، داعيا الجميع إلى بذل مزيد من الجهد لتحقيق الهدف من المبادرة، وهو جعل محافظة الغربية خالية من الفيروس.