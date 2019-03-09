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السبت 09/مارس/2019 - 02:41 م

العاملين بالبناء والأخشاب: التعديلات الدستورية تهدف لتحقيق الاستقرار

صورة من الحدث
صورة من الحدث
دعاء جابر
dostor.org/2545985

أكد عبد الناصر بكر، الأمين العام لنقابة العاملين بالبناء والأخشاب، أن النقابة حريصة كل الحرص على التواصل المستمر مع قواعدها العمالية من أجل التوصل لحلول حقيقية لكل ما يتعرض له العمال من مشكلات.

جاء ذلك خلال الملتقي القيادي النقابي الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، والذي عقد في محافظة الإسكندرية، لقطاع شمال الدلتا (الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ).

وأشار إلى أن العمال كانوا ولا زالوا يمثلون خير سند للدولة، لاسيما وأن الطبقة العاملة تمثل السواد الأعظم من الشعب المصري، واثبتوا على مر التاريخ مساندتهم لمصر والوقوف إلى جانبها في مواجهة كافة التحديات.

وأكد بكر، أن التعديلات الدستورية هدفها الأساسي تحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية، مشددا على العمال ضرورة المشاركة وأن يكون لهم دور من خلال التوعية والحشد للظهور بصورة مشرفة في الاستفتاء على تلك التعديلات.

وأوضح أن النقابة تفتح أبوابها أمام كافة العمال للاستماع لشكواهم، قائلا: رئيس النقابة موجود كل يوم في المقر ويستقبل كل صاحب شكوى لإيجاد الحل اللازم لها.

وأوضح أن عبد المنعم الجمل، رئيس نقابة البناء، كان أبرز المعارضين لتصفية شركة القومية للأسمنت، ولكن بعد أن أصبحت التصفية أمرا واقعا كان لابد من الحصول على مستحقات العمال حتى وصلت إلى 850 مليون جنيه بعد أن كانت 300 مليون جنيه فقط.

العاملين بالبناء والأخشاب: التعديلات الدستورية تهدف لتحقيق الاستقرار
العاملين بالبناء والأخشاب: التعديلات الدستورية تهدف لتحقيق الاستقرار
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