المجلس القومي للمرأة يستخرج 1200 بطاقة رقم قومي لسيدات مطروح

نجح المجلس القومي للمرأة في محافظة مطروح في تنفيذ خطة لاستخراج بطاقات القومي لعدد 1200 سيدة بمدن وقرى المحافظة بدعم 30 ألف جنيه من المحافظة وذلك بداية من شهر نوفمبر الماضى وحتى بداية مارس الجارى.



وقالت الدكتورة سليمة عبد الرحيم، مقررة المجلس القومي للمرأة بمطروح، إن المجلس عقد عدد من ندوات التوعية للسيدات من خلال لقاءات مباشرة من خلال 30 رائدة ريفية مع الوصول إلى 11661 سيدة لتعريفهن بدور المجلس القومى للمرأة والخدمات المقدمة، والتأكيد على مكانة المرأة بالمجتمع وما تم من ارتقاء بحياتها على مدار 100 عام منذ ثورة 1919 م وما استطاعت المراة الحصول عليه من حقوق سياسية واجتماعية واقتصادية كذلك التوعية بالصحة الانجابية وبخطورة الزواج المبكر على المرأة والأطفال والأسرة، مع العمل على العمل على استخراج الاوراق الثبوتية للسيدات للحصول على حقوقهن.



وأشارت مقررة المجلس القومى للمرأة بمطروح أن المجلس يقوم بتقديم منح للأسر الفقيرة والسيدات المعيلات لإقامة مشروعات ضمانية تدر عليهم دخلا ومورد رزق لإعانتهم على أعباء الحياة.



وأكدت: ان جاء ذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بدور المرأة وتقديم كافة أوجه الدعم لها بإعتبارها نصف المجتمع وشريك أساسي في عملية التنمية، مع الحفاظ على حقوقها ووصول الدعم المستحق إليها.