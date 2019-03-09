القاهرة : السبت 09 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
محافظات
السبت 09/مارس/2019 - 02:41 م

المجلس القومي للمرأة يستخرج 1200 بطاقة رقم قومي لسيدات مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث
ياسمين شعيب
dostor.org/2545984

نجح المجلس القومي للمرأة في محافظة مطروح في تنفيذ خطة لاستخراج بطاقات القومي لعدد 1200 سيدة بمدن وقرى المحافظة بدعم 30 ألف جنيه من المحافظة وذلك بداية من شهر نوفمبر الماضى وحتى بداية مارس الجارى.

وقالت الدكتورة سليمة عبد الرحيم، مقررة المجلس القومي للمرأة بمطروح، إن المجلس عقد عدد من ندوات التوعية للسيدات من خلال لقاءات مباشرة من خلال 30 رائدة ريفية مع الوصول إلى 11661 سيدة لتعريفهن بدور المجلس القومى للمرأة والخدمات المقدمة، والتأكيد على مكانة المرأة بالمجتمع وما تم من ارتقاء بحياتها على مدار 100 عام منذ ثورة 1919 م وما استطاعت المراة الحصول عليه من حقوق سياسية واجتماعية واقتصادية كذلك التوعية بالصحة الانجابية وبخطورة الزواج المبكر على المرأة والأطفال والأسرة، مع العمل على العمل على استخراج الاوراق الثبوتية للسيدات للحصول على حقوقهن.

وأشارت مقررة المجلس القومى للمرأة بمطروح أن المجلس يقوم بتقديم منح للأسر الفقيرة والسيدات المعيلات لإقامة مشروعات ضمانية تدر عليهم دخلا ومورد رزق لإعانتهم على أعباء الحياة.

وأكدت: ان جاء ذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بدور المرأة وتقديم كافة أوجه الدعم لها بإعتبارها نصف المجتمع وشريك أساسي في عملية التنمية، مع الحفاظ على حقوقها ووصول الدعم المستحق إليها.

اقرأ أيضًا
منذ سنة و نصف

بالصور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 61.4%

الآن

التفاصيل الكاملة لخطة وزارة المالية الاستراتيجية لتحقيق التنمية

تجديد حبس 5 متهمين في حادث "محطة مصر" 15 يومًا

تشكيل الاهلي المتوقع اليوم في مباراته امام فيتا كلوب

مرشحة محتملة للرئاسة الأمريكية تعلن إغلاق "جوجل" و"فيسبوك" حال فوزها

ads
الأكثر قراءة

تفاصيل مكالمة رئيس الزمالك مع أبو ريدة بسبب مباراة المقاولون

تجديد حبس 5 متهمين في حادث "محطة مصر" 15 يومًا

تفاصيل مشروع قانون جديد لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية

التحقيق في العثور على جثة إفريقية داخل شقتها بمدينة نصر

ألبومات الصور

محافظة الإسكندرية تستأنف إصلاح فواصل كوبري "أبيس"

أسوان تكافح القوارض استعدادا لملتقى الشباب العربي الأفريقي

بالصور.. بدء حفل الهضبة فى 6 أكتوبر

إزالة 15 مقبرة مخالفة تم بنائها على أملاك الدولة في البحيرة (صور)

رياضة

الأهلي يعلن جاهزية هشام محمد لمباراة فيتا كلوب

ردا على أنباء انتقاله ليوفنتوس..مارسيلو: ريال مدريد بيتي

طبيب الإسماعيلي يكشف موقف المصابين من مواجهة سموحة في الدوري

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

تفاصيل مكالمة رئيس الزمالك مع أبو ريدة بسبب مباراة المقاولون

تجديد حبس 5 متهمين في حادث "محطة مصر" 15 يومًا

تفاصيل مشروع قانون جديد لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية

التحقيق في العثور على جثة إفريقية داخل شقتها بمدينة نصر

ads
كشكول

تعرف علي حقيقة اعتبار الأول الثانوي سنة تجريبية

الجيزة: إطلاق أسماء شهيدين بمدارس المحافظة تزامناً مع الاحتفالات

التعليم : تسليم شرائح " SIM" للأول الثانوي استعدادا للاختبارات التجريبية

"معاً نستطيع" تطالب بعدم احتساب الثانى الثانوي ضمن التراكمي

6 اختبارات تساعدك في قياس ذكاء طفلك .. تعرفي عليها

الأمصار

مع تصاعد الاحتجاجات في الجزائر.. تقديم موعد إجازة الجامعات

فرنسا.. تحرك جديد لـ "السترات الصفراء"

بعد احتجازها أكثر من شهر.. تشييع جثمان فلسطينية بالضفة

رحيل الفنان الأردني سعد الدين عطية

الإمارات تعلق على رغبة قطر في صلح أحادي مع السعودية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

يابانية معمرة بعمر 116 تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

دراسة: الإقلاع عن التدخين يحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

حسناء فردوس تفوز بلقب ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

أكذوبة الطعام الصحي والخبز الخالي من الجلوتين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎