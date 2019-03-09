"المصريين الأحرار" ببورسعيد يدشن مبادرة "تقدري" لتكريم المرأة

دشنت أمانة المرأة بحزب "المصريين الأحرار" ببورسعيد مبادرة بعنوان "تقدري" لتكريم المرأة المصرية في كل المجالات تزامنًا مع احتفالات اليوم العالمي للمرأة.



جاء ذلك بتوجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، بإشراف محمد صفا أمين بورسعيد، بقيادة نجوان ضبيع أمينة المرأة.



وتستهدف الحملة إبراز دور المرأة في المجتمع المصري وقدرتها على النجاح في شتي المجالات، كقائدة في مجال عملها، وموظفة، ومالكة لمشروع خاص، ومتطوعة في العمل العام، ورائدة أعمال، وذات بصمة قوية في الأنشطة الاجتماعية والتوعوية والثقافية والسياسية.



وتهدف المبادرة لتشجيع كل سيدة مصرية على التميز والإبداع، كما تفتح المبادرة باب التكريم لنماذج ناجحة من قطاعات الأعمال الحكومية والعامة والخاصة، والعمل الخدمي والاجتماعي والسياسي.



ويعلن الحزب فتح باب التقديم بإرسال سيرة ذاتية لأعمال المترشح سواء تم التقدم بذاتها أو عن طريق ترشيحها من شخص آخر يرى أحقيتها في التكريم، على أن يتم إرسال السيرة الذاتية إلى مقر الحزب فى "21 شارع أحمد عرابي وصلاح الدين بجوار مكتبة التوفيقي خلف حديقة فريال، او إليكترونيا على اللينك المرفق https:bit.ly2tReOGG، على أن تقبل الترشيحات خلال عشرة أيام من تاريخه من الشهر الجاري مارس 2019.



كما أعلنت أمانة المرأة ببورسعيد عن ترشيحات الأمانة لعدد من السيدات اللاتي أثبتن تميزهن في مختلف المجالات السابق ذكرها.