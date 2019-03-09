متاجر "أسدا" البريطانية توقف بيع سكاكين المطبخ

أعلنت سلسلة متاجر "أسدا" البريطانية المملوكة لشركة وول مارت، أنها "ستسحب كل سكاكين المطبخ التي تباع منفردة من كل متاجرها في نهاية أبريل المقبل".



وقال نائب رئيس "أسدا" نيك جونز، في بيان اليوم السبت: "نعلم أن السكاكين المنفردة هي المنتج الأكثر شيوعًا فى السرقات، ولهذا قررنا سحب هذا المنتج من العرض من متاجرنا بعد أن شهد معدل ارتكاب الجرائم بالأسلحة البيضاء في بريطانيا، خاصة من المراهقين، ارتفاعًا حادًا".



ويمنع القانون البريطانى بيع السكاكين لمن هم دون الـ18 من العمر.