"طارق شوقي" يوافق على إنشاء مكتب خدمات تعليمية لأبناء الصحفيين بالنقابة

وافق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إنشاء مكتب خدمات تعليمية لأبناء الصحفيين، لتسهيل الإجراءات اللازمة وحل المشاكل التي يواجهها أي من أبناء الزملاء في المدارس المختلفة.



وكان الزميل محمد الصايم نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس قسم التعليم المرشح لانتخابات مجلس النقابة، تقدم بطلب للوزير لإنشاء المكتب أسوة بالخدمات المقدمة من الوزارات المختلفة لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم في مقر النقابة.



وذكرت الوزارة في خطابها للزميل، أنها ستقدم كافة التسهيلات لتنفيذ المقترح بشكل سريع.



وقال "الصايم" إنه يسعى أيضا لتنظيم مجموعات تقوية لمختلف المراحل الدراسية، يشارك فيها كبار المعلمين بأسعار رمزية لأبناء الزملاء، موضحا أنه يعمل على تنظيم كورسات مخفضة في جميع اللغات للزملاء وأسرهم بالجامعات الحكومية والخاصة والمراكز الأخرى.