بعثة الأهلي تصل القاهرة على متن الخطوط الإثيوبية الإثنين المقبل

كشف مصدر مسؤول بمطار القاهرة الدولى، عن وصول بعثة الفريق الأول للنادى الأهلى لكرة القدم إلى مطار القاهرة الإثنين المقبل، على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية رحلة رقم 452 والقادمة من مطار اديس ابابا كترانزيت، عقب ادائها لقاء فيتا كلوب الأنجولى فى إطار مبارات المجموعة الثانية للبطولة الافريقية لكرة القدم.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن شركة الخطوط الجوية الإثيوبية ستقوم بنقل فريق بعثة الناهلى من مطار كينشاسا بدولة أنجولا إلى مطار اديس ابابا باثوبيا كترانزيت، وتستقل البعثة طائرة الخطوط الإثيوبية ايضا من اديس ابابا إلى القاهرة، لافتا إلى أن الخطوط الإثيوبية تقوم بنقل بعثة النادى الأهلى فى معظم الرحلات الجوية المتجهة الى القارة الافريقية، نظرا لتوسع شبكتها بالقارة السمراء، لاعتبارها شركة الطيران الاولى على مستوى قارة افريقيا واحد شركات تحالف ستار العالمى والذى يضم 7 شركات طيران فقط على مستوى العالم ومن بينهم مصر للطيران.



وأشار المصدر، أن شركة الخطوط الجوية الإثيوبية تسير يوميا رحلة بين مطارى القاهرة واديس ابابا على متن طائراتها من طراز بوينج 777 الحديثة، وتشهد تلك الرحلات كثافة ركابية تملىء جميع مقاعد الطائرة بمرحلتى السفر والوصول، نظرا للخدمات المقدمة للوفود الركابية والامكانيات الضخمة التى تتميز بها الشركة الإثيوبية.