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السبت 09/مارس/2019 - 02:37 م

إحالة 3 عاملين بشركة الكهرباء للجنايات لاتهامهم باختلاس 3 ملايين جنيه

إحالة 3 عاملين بشركة
عادل عبد العال
dostor.org/2545972

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة 3 من العاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم باختلاس 3 ملايين جنيه.

جاء بالتحقيقات التى باشرتها النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين من الأمناء على الودائع أمينى مخزن السبتية التابع لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، اختلسا كمية من المهمات المعهود إليهما حفظهما بالمخزن من صنف "خوص النحاس 10010" مقدارها 19 ألف و723 كيلو جرام بلغت قيمته المالية 3 ملايين جنيه والمملوكة لجهة عملهما والتى وجدت حيازتهما بسبب وظيفتهما.

كما أن المتهم الثالث بصفته موظف عام سائق بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأولين فى ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول بان اتفقوا على ارتكاب جريمة وساعدهما بأن نقل الكميات المختلسة سابقا خارج مقر المخزن بالسيارة المختص بقيادتها فتمت الجريمة بناءا على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.

وشهد كبير باحثين شئون مالية واقتصادية بالشركة القابضة لكهرباء مصر بأنه نفاذا لقرار النيابة العامة تم تشكيل لجنة برئاسته وبعضوية كلا من الشاهدين الخامس والسادس وبجرد المخزن محل الواقعة تبين له وجود عجز 19723 كجم من صف خوص نحاس 10010 وتم الاستيلاء عليه بعد الفترة ما بين الجرد السنوى فى 3062017 وحتى تاريخ اكتشاف الواقعة وهى عهدة كلا من المتهمين الأول والثاني وانهما قاما باستيلام العهدة مطابقة دفتريا وفعليا بموجب محضر الجرد السنوى وان قيمة العجز تقدر بمبلغ 3 ملايين جنيه.

كما شهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته توصلت لصحة الواقعة وقيام المتهمين الأول والثاني باختلاس المهمات محل عهدتهما وقيام المتهم الثالث بنقلها خارج المخزن وذلك لاخفائها بالسيارة المملوكة لجهة عمله والمختص بقيادتها.

وثبت للنيابة العامة من خلال مقطع فيديو قدم من الشاهد الثاني باخفاء بعض الألواح النحاسية من ضمن الصنف المختلس للسيارة قيادة المتهم الثالث

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