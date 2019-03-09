مشاهدة الأهلي| مواجهة الأهلي وفيتا كلوب جودة HD| ONLINE
مشاهدة الأهلي| مواجهة الأهلي وفيتا كلوب جودة HD| ONLINE
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السبت 9/3/2019 مواجهة قوية تجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات
لبطولة دورى أبطال افريقيا في تمام الساعة السادسة مساءًا علي بي ان
سبورت المفتوحة
مشاهدة الأهلي| مواجهة الأهلي وفيتا كلوب جودة HD| ONLINE
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يستضيف استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا
مباراة قوية بين فريقي الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 9-3-2019 ضمن منافسات الجولة
الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا مشاهدة مباراة
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مشاهدة الأهلي| مواجهة الأهلي وفيتا كلوب جودة HD| ONLINE
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الاهلي المصري وفيتا كلوب اليوم السبت 9-3-2019 في تمام الساعة السادسة بتوقيت
العاصمة المصرية القاهرة الذي يوازي الساعة السابعة بتوقيت العاصمة السعودية
الرياض الذي يوازي الساعة الثامنة بتوقيت العاصمة الاماراتية أبو ظبي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات
لبطولة دورى أبطال افريقيا
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