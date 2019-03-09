الثلاثاء.. "المركزي" يربط ودائع بقيمة 75 مليار جنيه
يربط البنك المركزي المصري، الثلاثاء المقبل، ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه بعائد 16.25% لأجل 7 أيام.
يأتي ذلك ضمن خطة البنك النركزي لتقليل معدلات السيولة بالأسواق، وخفض معدلات التضخم.
يربط البنك المركزي المصري، الثلاثاء المقبل، ودائع بمعدل ثابت بقيمة 75 مليار جنيه بعائد 16.25% لأجل 7 أيام.
يأتي ذلك ضمن خطة البنك النركزي لتقليل معدلات السيولة بالأسواق، وخفض معدلات التضخم.
استأنفت محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، أعمال إصلاح فواصل أعلى كوبري "أبيس" اتجاه العوايد - الطريق الدائري، حيث توقفت الأعمال لمدة ثلاث أيام نظرا للنوة الشديدة التي شهدتها الإسكندرية مؤخرًا. وتم ...
توجهت فرق مخصصة من إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان، لكورنيش النيل وفندق إيزيس والمناطق المحيطة بهم، لعمل حزام وقائي لمقاومة القوارض والعقارب، وعملية استكشاف ومقاومة البعوض ...
صعد منذ قليل المطرب عمرو دياب على مسرح حفله الغنائي المقام داخل جامعة العلوم الحديثة والآداب بمدينة السادس من أكتوبر. يشار إلى أن الحفل مخصص لطلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بها، ولم يتم ...