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اقتصاد
السبت 09/مارس/2019 - 01:20 م

بدوي: زيارة القرية الذكية لمتابعة خطة "الاتصالات" للتحول الرقمي

أحمد بدوي
أحمد بدوي
طارق عتمان
dostor.org/2545813

كشف أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن أعضاء اللجنة سجرون زيارة للقرية الذكية خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أن الزيارة ستشهد زيارة جميع الشركات بالقرية، ومنها الشركة المصرية للاتصالات وفودافون واتصالات وأورنج للتعرف على رؤيتها لقطاع الاتصالات المصري وكيفية المشاركة في برامج القطاع للتحول الرقمي.

وأضاف بدوي، في تصريح لـ"الدستور"، أن الزيارة ستشهد أيضا لقاءات موسعة مع قيادات وزارة الاتصالات، وعلى رأسهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، ورئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هالة الجوهري، ورئيس البريد والجهاز القومي للاتصالات، لمناقشة خطط واستراتيجية الوزارة خلال العام الجاري والتعرف على آليات تنفيذ هذه الخطط بالتعاون مع اللجنة.

وقال بدوي إن الوزارة طرحت جزءا من خطتها على اللجنة خلال عدة اجتماعات مع اللجنة بالبرلمان، مؤكدًا أن زيارة القرية الذكية تأتي في إطار تلبية دعوة كريمة من الوزير لمتابعة بعض هذه الخطط على الارض والاستماع بشكل تفصيلي لجميع القيادات بالقطاع سواء الحكومي والخاص حول رؤية تطبيق منظومة التحول الرقمي في مصر.

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