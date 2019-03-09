واشنطن بوست: سياسات أردوغان دمرت تركيا

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، اليوم السبت، مقالًا بعنوان "سياسات أردوغان دمرت تركيا" للكاتب ديفيد أجناطيوس، أشار فيه إلى حديث السفير الأمريكي بأنقرة في الفترة ما بين 2003 و 2005، إريك أدلمان، والذي أكد فيه أن تركيا حليف غير موثوق به، مؤكدًا أن تركيا تبتعد عن حلفائها في أوروبا والغرب رغم ضمانات الولايات المتحدة.





وأكدت واشنطن بوست" في مقالها، أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" نفذ صبرهما تجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتة إلى أن الأزمة الحقيقية هى أن سياسات أردوغان تدمر التقدم الذي شهدته البلاد قبل حكم "أردوغان".





وأشارت الصحيفة إلى أن "أردوغان" أضر بالاقتصاد التركي الذي كان من أهم الاقتصاديات في الدول النامية في مرحلة ما، إلى جانب أنه دمر حرية الصحافة، واعتقل الآلاف من معارضيه.





وأكد كاتب المقال أن "أردوغان" كان يبحث قبل سنوات وقف إطلاق النار مع زعيم حزب العمال الكردستاني، إلا أنه يتهمهم اليوم بأنهم أذرع تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.