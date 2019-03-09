"المسعود" يتوقع تدفق السياح لمصر بعد مشاركتها فى بورصة برلين

أعرب النائب محمد المسعود، عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن"، عن سعادته بإظهار مصر بتكنولوجيا مختلفة فى بورصة السياحة الدولية ببرلين، مشيدًا بالمشاركة الإيجابية لمصر فى هذا الحدث العالمي.



ووجه "المسعود"، فى بيان له أصدره اليوم، تحية قلبية إلى الشباب المصرى الذى يتعلم فى ألمانيا ويقفون فى الجناح المصرى ويمثلون مصر بأجمل شكل ويندمجون مع كل المتواجدين فى المعرض، مشيدا بتصريحات الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بشأن هذا الشباب المصرى الواعد، إضافة إلى نشاطها المكثف للترويج للسياحة المصرية من خلال مشاركتها الإيجابية فى بورصة السياحة الدولية ببرلين وحرصها على اللقاءات مع وزراء السياحة بمختلف دول العالم، وعقد اللقاءات الإعلامية ومع المديرين التنفيذيين لشركات كبيرة.



وأكد النائب محمد المسعود أهمية المشاركة المصرية من الدكتورة رانيا المشاط واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر فى بورصة برلين الدولية للسياحة، مشيدًا بمشاهدة الآثار المصرية فى المعرض الذى يزوره 110 آلاف ممن يهتمون بالسياحة فى العالم، خاصة أن السياحة الألمانية فى مصر زادت بنسبة 30%، معربًا عن سعادته بالتطور السريع والإيجابي فى السياحة المصرية خاصة فى هذا الحدث العالمي الذى سيكون له آثار إيجابية فى تدفق السياحة العالمية لمصر.