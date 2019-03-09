نقل مُسن إلى المستشفى بمطروح عقب استغاثة ذويه

في استجابة فورية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، تم نقل "مدحت م.أ"، 63 عامًا، مقيم بمدينة مطروح، إلى أحد المستشفيات لعدم قدرته على الحركة ويعانى من الوزن الزائد.



كانت إدارة شرطة النجدة تلقت استغاثة تفيد بتواجد المواطن المذكور داخل شقته بالدور الثامن علوى بأحد العقارات بشارع علم الروم، ويتعذر نزوله لنقله للمستشفى.



على الفور قامت قوات الحماية المدنية بمطروح بالإنتقال لمحل البلاغ وبصحبتهم كافة التجهيزات المناسبة "سيارة الإنقاذ البرى، سيارة المعدة الهيدروليكية (منصة الإنقاذ والإطفاء)".



وتمكنت من إنزاله من داخل شقته بالدور الثامن علوى، بحذر شديد بمعرفة قوات الإنقاذ وبمساعدة أهليته والحفاظ عليه من أى مضاعفات صحية، وعقب ذلك تم نقله إلى سيارة الإسعاف بحالة صحية مستقرة.