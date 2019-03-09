القاهرة : السبت 09 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:30 م

حريق بفناء متحف أحمد عرابى بالشرقية
02:49 م

جيش الاحتلال يشن قصفًا مدفعيًا ضد نقطة للمقاومة فى غزة
02:35 م

"حماس" تعلن موافقتها على إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية
04:08 م

إزالة عقارين في السويس لخطورتهما على المواطنين

03:56 م

الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية
03:41 م

أول تعليق لـ"قناة الأقصى" على قرار نتنياهو اعتبارها "منظمة إرهابية"
03:23 م

"النجاري": 1.5 مليار دولار حجم الصادرات المصرية إلى الصين

01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
تقارير ومتابعات
السبت 09/مارس/2019 - 01:13 م

"سلامة الأطفال مسئوليتنا".. معلومات عن يوم الحماية المدنية

اللواء أحمد راشد،
اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة
إيمان ماهر
dostor.org/2545800

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية لقطاع أمن الجيزة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية تحت شعار "سلامة الأطفال مسئوليتنا"، بحضور عدد من طلاب المراحل الدراسية المختلفة.

وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن هذا اليوم:
- هو يوم عالمي تحتفل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية بهذا اليوم تقديرًا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.
- الهدف الرئيسى من هذا الاحتفال هو التنويه والإشادة بالدور الكبير الذي تضطلع به أجهزة الدفاع المدني ومنسوبيها.
- التأكيد أن الكوارث والأخطار الطبيعية والبشرية أصبحت اليوم مشكلة دولية تتجاوز الحدود السياسية، بعد أن أصبح العالم قرية كونية يتأثر بعضه ببعض في ظل ظهور مهددات طبيعية وبشرية جديدة.
- يتم الاحتفال به عن طريق عقد الندوات والمحاضرات التعريفية بمهام وواجبات الحماية لمدنية (الدفاع المدني).
- التذكير بمدى أهمية موضوع مكافحة الكوارث بكافة أنواعها.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة

منذ اسبوع

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب

منذ أقل من شهر

الشتائم بين جمهور الأهلى والزمالك آخرها.. مواقف اغضبت محمد صلاح

منذ شهر

ابن البلد.. سامح عبدالعزيز: تعاملت مع السجن كسائح.. وأيام الحبس كانت فرصة للتصالح مع الله والحديث معه دون تكلف

منذ أقل من شهرين

بعد وصول التمثال لـ"محمد صلاح".. نحات المنيا لـ"الدستور": "أمنية وتحققت"

منذ أقل من شهرين

شباب «شارع 306» لعربات الطعام: «نحقق أحلامنا تحت حماية الحكومة»

الآن

ننشر أقوال رئيس هيئة السكة الحديد في حادث قطار محطة مصر

تفاصيل مشروع قانون جديد لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية

مقترح بتشكيل لجنة للبت في عمليات بيع أراضي الأوقاف

بريطانيا ترفض مقترحا يبقي أيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبي

ads
الأكثر قراءة

تجديد حبس 5 متهمين في حادث "محطة مصر" 15 يومًا

تفاصيل مشروع قانون جديد لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية

التحقيق في العثور على جثة إفريقية داخل شقتها بمدينة نصر

قرعة ربع ونصف نهائى دورى أبطال أوروبا تعود للنظام القديم

ألبومات الصور

محافظة الإسكندرية تستأنف إصلاح فواصل كوبري "أبيس"

أسوان تكافح القوارض استعدادا لملتقى الشباب العربي الأفريقي

بالصور.. بدء حفل الهضبة فى 6 أكتوبر

إزالة 15 مقبرة مخالفة تم بنائها على أملاك الدولة في البحيرة (صور)

رياضة

عاشور ونجيب يشاركان في مران الغائبين عن مواجهة الأهلي وفيتا كلوب

تشكيلة فيتا كلوب في مباراته اليوم أمام الأهلي

تردد القنوات الناقلة لمباراة al ahly vs vita club اليوم

نجم الساعة

إطلاق اسم "الشيخ الحصري" على الدورة 26 لمسابقة حفظ القرآن

الأكثر قراءة

تجديد حبس 5 متهمين في حادث "محطة مصر" 15 يومًا

تفاصيل مشروع قانون جديد لتقنين بيع وتأجير الوحدات السكنية

التحقيق في العثور على جثة إفريقية داخل شقتها بمدينة نصر

قرعة ربع ونصف نهائى دورى أبطال أوروبا تعود للنظام القديم

ads
كشكول

6 اختبارات تساعدك في قياس ذكاء طفلك .. تعرفي عليها

معلمو "المصرية الصينية" يستغيثون بوزير التعليم لصرف المتأخرات

مصادر بالتعليم: 25 % نسبة التغيرات في الكنترولات الفنية

التعليم: الانتظام ٧٥% شرطاً لدخول امتحانات الثانوية الفنية

"تعليم الشرقية" يحتفل بيوم الشهيد عبد المنعم رياض

الأمصار

رحيل الفنان الأردني سعد الدين عطية

الإمارات تعلق على رغبة قطر في صلح أحادي مع السعودية

انتخاب "عنزة" لتولي رئاسة بلدة أمريكية

تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.. الإفراج عن 38 ناشطة في السودان

تعرف على ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

يابانية معمرة بعمر 116 تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية

دراسة: الإقلاع عن التدخين يحد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

حسناء فردوس تفوز بلقب ملكة جمال عاملات النظافة في المغرب

مقالات الرأي
محمد الباز

​ محمد الباز يكتب: عبد الله السناوى.. ضلالات كاتب فقد عقله

المزيد
الصحة

أكذوبة الطعام الصحي والخبز الخالي من الجلوتين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎