"سلامة الأطفال مسئوليتنا".. معلومات عن يوم الحماية المدنية

شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، يرافقة اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية لقطاع أمن الجيزة، فعاليات الاحتفال باليوم العالمى للحماية المدنية تحت شعار "سلامة الأطفال مسئوليتنا"، بحضور عدد من طلاب المراحل الدراسية المختلفة.



وترصد «الدستور» في السطور التالية أبرز المعلومات عن هذا اليوم:

- هو يوم عالمي تحتفل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية بهذا اليوم تقديرًا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.

- الهدف الرئيسى من هذا الاحتفال هو التنويه والإشادة بالدور الكبير الذي تضطلع به أجهزة الدفاع المدني ومنسوبيها.

- التأكيد أن الكوارث والأخطار الطبيعية والبشرية أصبحت اليوم مشكلة دولية تتجاوز الحدود السياسية، بعد أن أصبح العالم قرية كونية يتأثر بعضه ببعض في ظل ظهور مهددات طبيعية وبشرية جديدة.

- يتم الاحتفال به عن طريق عقد الندوات والمحاضرات التعريفية بمهام وواجبات الحماية لمدنية (الدفاع المدني).

- التذكير بمدى أهمية موضوع مكافحة الكوارث بكافة أنواعها.