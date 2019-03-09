مداهمة 77 بؤرة إجرامية وضبط 1322 سلاح ناري بالمحافظات

داهمت قوات الأمن 77 بؤرة إجرامية، لملاحقة الخارجين عن القانون، ونجحت الحملات الأمنية في ضبط 1322 قطعة سلاح نارى، عبارة عن "126 بندقية آلية – 258 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 105 طبنجات – 833 فرد محلى الصنع – 3227 طلقة مختلفة الأعيرة – 1465 قطعة سلاح أبيض"، فضلًا عن ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، وبداخلها "2 بندقية خرطوش – 5 فرد محلى – 24طلقة مختلفة الأعيرة النارية – أدوات وأجزاء التصنيع".



وتمكن الحملات على مدار أسبوع من تنفيذ 509141 حكمًا قضائيًا، بينها 2082 حكم جناية، و182825 حكم حبس، و260785 حكم غرامة، و63449 حكم مخالفة.



وضبطت أجهزة الأمن فى ضبط 26 تشكيلًا عصابيًا ضموا 75 متهمًا، ارتكبوا 187 حادث سرقة متنوع، وإعاد 39 سيارة مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض 46 حادث "قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد" تم ضبط مرتكبيها بإجمالى 64 متهما.



ولاحقت أجهزة الأمن أباطرة الكيف، ونجحت في ضبط 1498 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضبط خلالها 1601 متهم، بحوزتهم 157 كيلو حشيش، و5522 كيلو بانجو، و325 جرام أفيون و20 كيلو هيروين، و4 كيلو من الفودو، و29 كيلو استروكس، و15504 أقراص مخدر مختلف الأنواع.



ونجحت أجهزة الأمن فى مجال الأمن الاقتصادى في ضبط 6441 قضية تموينية متنوعة، بينها ضبط 85 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 2414 إسطوانة بوتاجاز، وضبط 28 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 1347205 لتر، وضبط 6328 قضية فى مجال الاستيلاء على السلع التموينية المدعمة، ومخالفات المخابز، وحيازة السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، بمضبوطات بلغت 19202،48 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة من بينها ضبط 415 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمضبوطات وزنت 351،535 طن، و136 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت 61،370 طنا.



وأثمرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 74064 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 59،595،729، وفى مجال قضايا التهرب الضريبي تم ضبط 1279 قضية فى مجال الضرائب والرسوم أبرزها: 148 حالة ضرائب عامة، وكشف 81 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 231 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، 40 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، 71 قضية فى مجال الجمارك، 217 حالة تحرى مدين ولجان فحص، حيث تم التصالح فى 233 قضية بإجمالى متحصلات بلغت قيمتها 1،746،235 جنيها.



وأسفرت جهود الشرطة فى مجال جرائم الأموال العامة عن ضبط 7 قضايا متنوعة فى مجال جرائم الأموال العامة "إتجار فى النقد الأجنبى - توظيف أموال- إختلاس وإستيلاء على المال العام - غسل أموال – كسب غير مشروع"، بقيمة بلغت 38 مليون و909 آلاف و700 جنيه، و9 آلاف عملات أجنبية مختلفة.



ونجحت شرطة النقل والمواصلات فى ضبط 2938 قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ضبط تشكيلين عصابيين، فيما ضبطت مباحث المصنفات 428 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.



وتمكنت شرطة المسطحات المائية من ضبط 746 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، و675 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و327 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و147 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و121 فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتأمين تنفيذ إزالة 412 لحالات تعدٍ على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، وتأمين 984 لنش وباخرة سياحية، وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط 38 قضية تهريب، و676 قضية متنوعة بقطاع أمن الموانئ، وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط 3009 قضايا ومخالفة فى مجال (الحفر والتنقيب عن الآثار، التعدى على أرض آثار، حيازة قطع أثرية)، وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ إزالة 478 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف.