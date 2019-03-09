ضبط عاملين سرقا 20 ألف جنيه من داخل سيارة في التجمع

تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الأول من القبض على عاملين بتهمة سرقة 20 ألف جنيه من داخل سيارة بمنطقة التجمع الأول.



بداية الواقعة عندما تلقى ضباط قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا مفاده سرقة مبلغ مالي 20 ألف جنيه وجهاز لاب توب من داخل سيارة بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة تبين صحة البلاغ وتم تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهما "سعود م" عامل خرسانة، و"محمد ع" عامل، واعترفوا بارتكابهم واقعة السرقة بأسلوب كسر الزجاج، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.